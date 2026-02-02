ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC OBELEŽIO NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Zavod za javno zdravlje Kruševac, realizovao je u Dijagnostičkom centru Doma zdravlja akciju povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima koji se ove godine obelezava po sloganom „Svakoga dana bez duvana“.

Svakog 31. januara u Srbiji se obeležava Nacionalni dan bez duvana, kao obavezna nacionalna kampanja iz oblasti javnog zdravlja, sa ciljem da ukaže na štetne zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice upotrebe duvana, kao i na značaj sprovođenja sveobuhvatnih mera prevencije i kontrole upotrebe duvanskih proizvoda.

Osim cigareta, mladi duvan konzumiraju kroz elektronske cigarete, nargile. Ovaj trend je u porastu, te je s tim u vezi osim preventivnih aktivnosti i ukazivanja na stetnost duvana, potrebno iskoristiti sve zakonske mehanizme kako bi prvenstveno mlađu populaciju zaštitili od štetnog uticaja duvana.

„Smanjenje stopa pušenja, kao i izloženosti uticaju duvanskih proizvoda, značajno doprinosi ostvarivanju dugoročnih ciljeva u oblasti javnog zdravlja i unapređenju kvaliteta života stanovništva“, isticu iz Zavod za javno zdravlje i dodaju da upotreba duvana i dalje predstavlja jedan od najznačajnijih preventabilnih faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti.