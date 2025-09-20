PRESTAVLJEN PROJEKAT „PORODICA U FOKUSU – PODRŠKA KAO PREVENCIJA“

U Centru za socijalni rad u Kruševcu održana je tribina na kojoj je predstavljen projekat “Porodica u fokusu” koju je organizovalo Udruženje zdrava porodica – srećno dete u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Projekat se bavi savremenim roditeljstvom i prevenciji problema u porodicama. Tribina je prijavljena kod Komore socijalne zaštite i okupila je predstavnike i predstavnice institucija, a pre svega Centara za socijalni rad.

Cilj tribine bio je prevencija disfunkcionalnosti u porodici i problema u ponašanju dece i mladih, kroz jačanje kapaciteta zaposlenih u socijalnoj zaštiti da pruže podršku roditeljstvu.

U toku su prijave za radionice namenjene roditeljima, na koje se mogu prijaviti zainteresovani roditelji sa teritorije Rasinksog okruga, uz besplatno učešće. Zainteresovani roditelji mogu se prijaviti na: zdravaporodicasrecnodete@gmail.com.

Radionice vode:

Milica Stamenković, psiholog i porodični psihoterapeut

Suzana Gajić Jovanović, pedagog i porodični psihoterapeut