SVEČANA VEČERA POVODOM USPEŠNO REALIZOVANE VOJNE PARADE

Ministar odbrane Bratislav Gašić priredio je svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade ”Snaga jedinstva”, u Domu Garde na Topčideru. Svečanosti je prisustvovao komandant vojne parade načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Gosti svečane večere bili su izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića savetnik predsednika Miloš Vučević, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije angažovani u realizaciji vojne parade, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Grada Beograda.

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić istakao je da će današnji dan ostati upamćen kao trenutak kada je ulicama prestonice prodefilovala snažna i savremeno opremljena Vojska Srbije u svoj svojoj snazi i lepoti, obnovljena i preporođena.

„Ovog 20. septembra, pokazali smo, uzdignutih čela, da znamo šta branimo i da to imamo čime da branimo. Ovu smo poruku poslali na sve četiri strane sveta. Iako znamo da ima onih koji nas nikada, ni u kakvim okolnostima neće pravilno razumeti i gledati s dobrim namerama, poručili smo svima iznova – Srbin tuđe neće, a svoje ne da!“, istakao je ministar odbrane.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je „da je bilo očiglednih i manje očiglednih sila usmerenih protiv naše sposobnosti i volje da branimo Srbiju“.

„Posle takozvanih „demokratskih promena“ početkom ovoga veka, u vladajućim krugovima preovladavalo je mišljenje da je vojska balast, tekovina prošlih epoha, nešto besmisleno i nepotrebno. Govorilo se da Srbija nema neprijatelje, da je budućnost u kolektivnoj bezbednosti i da, spram te činjenice, ne treba razvijati sve, nego samo neke odbrambene sposobnosti – i to naravno one koje neko drugi misli da treba da imamo. Ljudi koji su do juče rizikovali živote u odbrani zemlje, postali su prekobrojni i nepoželjni. Oni koji su u vojsci posle tih +„reformi“ ostali, postali su pastorčad države“, podsetio je ministar odbrane.

On je istakao da su voljom naroda, 2012. godine na čelo Srbije došle neke nove snage, ljudi sa svešću da se zemlja ne može razvijati i napredovati ako nije nezavisna, a da samostalna i suverena u odlučivanju o svojoj sudbini ne može biti ako nije slobodna i snažna.

„Aleksandar Vučić stupio je na dužnost ministra odbrane i zacrtao cilj kome smo svi jednako težili i doprinosili. Danas je ceo naš narod svedočio da smo od Vojske Srbije stvorili savremenu i moćnu oružanu silu, sposobnu da efikasno odbrani zemlju od agresora, ali pre svega, da svojom snagom odvrati svakoga ko bi silom da preti i ucenjuje srpski narod gde god on živeo. Taj epohalni napredak prikazan na današnjoj paradi ne bi bio moguć bez udruženih napora svih u sistemu odbrane, počev od vrhovnog komandanta do poslednjeg vojnika u stroju. Svako je morao da ponese sopstveni teret rada i odgovornosti, da bude dosledan i veran idealu slobode kao najveće i najsvetije vrednosti“, rekao je ministar Gašić ističući da je sloga temelj svakog uspešnog poduhvata te da je u slavu našeg velikog praznika događaj i nazvan ”Snaga jedinstva”.

Ministar odbrane naglasio je da su građani Beograda, Srbije, ali i Srbi iz Republike Srpske, Kosova i Metohije i rasejanja “jednodušno pozdravili vojsku kao svoju silu zaštitnicu i simbol nacionalnog okupljanja, a da je njihovo poverenje i poštovanje naša najveća uzdanica”.

Na kraju svog obraćanja ministar Gašić čestitao je svim učesnicima parade. „Čestitam vam na svemu što ste prikazali i zahvaljujem na ogromnom trudu uloženom tokom prethodnih nedelja i meseci. Danas je vaš lični doprinos postao deo živopisnog mozaika istorije naše države i vojske. Budite ponosni na to“, istakao je ministar odbrane.

On je, ovom prilikom, uručio prigodne poklone povodom uspešno realizovane vojne parade „Snaga jedinstva“. Poklon namenjen predsedniku Republike Srbije i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, u njegovo ime primio je savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Ministar Gašić uručio je prigodan poklon komandantu vojne parade načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Milanu Mojsiloviću, zameniku i pomoćnicima komandanta vojne parade te komandantima ešelona.

Prigodne poklone primili su i generalni sekretar Vlade Republike Srbije Petar Janjić i sekretar za poslove odbrane, vanredne situacije i koordinaciju Darko Glavaš i zaslužnim pojedincima PU Beograd.

Sinoćni događaj uveličao je nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i operski solisti Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić.

