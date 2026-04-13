Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštila je da se od danas do 19. aprila u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine.

U okviru pomenute akcije, 15. aprila će se realizovati i akcija „Speed Marathonˮ, kada će brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.

Tokom ove akcije biće korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

U skladu sa tim, pripadnici Uprave saobraćajne policije su presretačem oko ponoći zaustavili i isključili iz saobraćaja srpskog državljanina M. P. (41), koji je na području Surčina vozilom marke „Aston Martin“ upravljao brzinom od čak 243 kilometra na čas, na delu moto-puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Ministarstvo još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer prekoračenje brzine predstavlja jedan od najčešćih uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.