UGLAVNOM PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI SUVO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U UTORAK

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Uveče vetar u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša dnevna od 18 do 23, u Timočkoj Krajini oko 15°C. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Moguća je prolazna slaba kiša. Temperatura od 11 ujutru do 19°C tokom dana.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se uglavnom na zapadu i jugu Srbije sa većom čestinom pojave sredinom dana i posle podne. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša od 18 do 23°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, bez najavljenih padavina. Temperatura od 10 ujutru do 21°C tokom dana.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se posle podne ponegde na zapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 19 do 23°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, bez najavljenih padavina. Temperatura od 10 ujutru do 21°C tokom dana.

U Srbiji u petak pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 19 do 23°C.

U petak u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 9 ujutru do 23°C tokom dana.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 18. do 22. aprila 2026. godine: Promenljivo sa sunčanim intervalima i umereno toplo, početkom sledeće sedmice sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno. ali sa više sunca. Temperatura od 9 ujutru do 22°C tokom dana.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno. ali sa više sunčanih sati. Temperatura od 8 ujutru do 18°C tokom dana.

U ponedeljak u Kruševcu više oblačnosti. Temperatura od 10 ujutru do 19°C tokom dana.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno. Temperatura od 10 ujutru do 18°C tokom dana.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.