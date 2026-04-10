KRUŠEVAČKI EUROCOMPASS UVEO VANREDNE POLASKE IZ BEOGRADA

ByGoran Nikolić

apr 10, 2026

Prema zvaničnom kalendaru praznika, neradni dani povodom Vaskrsa za pravoslavne vernike traju od petka, 10. aprila, zaključno sa ponedeljkom, 13. aprilom. Sunčano vreme ulepšaće vikend, kažu meteorozi, pa će predstojeći Vaskrs biti idealna prilika da se provede vreme sa dragim ljudima na nekim lepim destinacijama. Mnogi građani će se odlučiti da odmor potraže u Srbiji, a mnogi van granica naše zemlje. Većina njih koji su na privremenom radu ili studiranju u glavnom gradu Srbije, praznik će dočekati sa porodicom i prijateljima u rodnom Kruševcu.

Eurokompas, zbog veoma velikog broja putnika, uveo je 10 vanrednih polazaka iz Beograda prema Kruševcu koji će saobraćati na ovoj relaciji sve do ponedljka. Naglašavaju da će pojačavati broj vozila prema Kruševcu onoliko koliko je potrebno kako bi svi koji žele u Kruševac imali prevoz. Iz Eurokompasa takođe ističu da su predviđena kašnjenja dolaska u Kruševac do sat vremena zbog velike gužve na izazu iz Beograda i autoputu.

