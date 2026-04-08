U KRUŠEVCU ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD I OPŠTINE

Proširena sednica Veća saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine imala je za dnevni red aktuelnu situaciju u preduzećima i ustanovama.

Najveći problem je trenutno u preduzeću “Jugoprevoz”, koji je više od godinu dana privatizovan i u kojem je vlasnik, kako se čulo na sednici, ukinuo sindikat u preduzeću.

Zbog složenosti situacije sednici je prisustvovao gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović od kojeg je zatražena pomoć i podrška u iznalaženju rešenja za postojeću situaciju.

Na sednici sindikata razmatrano je više važnih tema koje se odnose na položaj zaposlenih i tekuća pitanja od značaja za rad sindikalnih organizacija na teritoriji Rasinskog okruga.