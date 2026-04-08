PRIJEM I DODELA ZAHVALNICA ZA PARTNERE I UČESNIKE PROJEKTA „VOLONTIRAJ ZA KRUŠEVAC“

Povodom uspešnog završetka projekta „Volontiraj za Kruševac“ u Biznis inkubator centru upriličen je prijem i dodela zahvalnica za partnere i učesnike projekta.

Kroz različite aktivnosti koje su sprovedene učešće u projektu uzelo je više od 70 mladih volontera.

Projekat „Volontiraj za Кruševac“ koji je grad realizovao u saradnji sa Кancelarijom za mlade, uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine imao je za cilj podsticanje volonterizma među mladima, razvoj solidarnosti i aktivnog učešća u zajednici, kao i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini kroz različite volonterske akcije. Takođe, na ovaj način mladi su dobili priliku da aktivno učestvuju u procesu planiranja i sprovođenja projekata, stičući praktična znanja i veštine iz oblasti projektnog menadžmenta, komunikacije i timskog rada.

U okviru projekta „Volontiraj za Kruševac“ realizovane su različite radionice u kruševačkim školama, a juče je na platou ispred Doma sindikata realizovana je akcija volontera „Put kroz vreme“, kojoj je prisustvovala pomoćnica ministra za turizam i omladinu Ivana Antonijević.