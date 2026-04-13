PUTEVI SRBIJE: POJAČAN INTENZITET SAOBRAĆAJA NAKON USKRŠNjIH PRAZNIKA

„Putevi Srbije“ obaveštavaju javnost da se danas, 13. aprila 2026. godine, zbog povratka građana sa odmora nakon uskršnjih praznika, u popodnevnim i večernjim satima očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima.

„Putevi Srbije“ spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja i u cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP). Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine „Toll4All” i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

„Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise, postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu.

„Putevi Srbije" svim učesnicima u saobraćaju želi put! Sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Republici Srbiji, u realnom vremenu, možete videti na internet prezentaciji „Putevi Srbije" na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.

„Putevi Srbije“ svim učesnicima u saobraćaju želi put!