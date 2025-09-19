DOM ZA DECU I OMLADINU „JEFIMIJA“ OBELEŽIO SEDAM DECENIJA RADA

Dom za decu i omladinu „Jefimija“ u Kruševcu je svečanom akademijom obeležio 70 godina postojanja i uspešnog rada.

Ustanova je osnovana 1955. godine, tada kao Dom za ishranu i vaspitanje dece palih boraca i žrtava fašističkog terora. Tokom sedam decenija postojanja menjala je forme, ali ne i misiju. Da bude dom, oslonac i podrška najmlađima bez roditeljskog staranja. Trenutno zbrinjava 25 mališana iz različitih delova Srbije koji su izmešteni iz bioloških, rođačkih ili hraniteljskih porodica.

Na Preobraženje gospodnje, 19. avgusta 2025. godine je u Domu obeleženo 70 godina pružanja usluga smeštaja za decu i omladinu bez adekvatnog roditeljskog staranja i decu i mlade sa poremećajima u ponašanju, a svečana akademija održana je mesec dana kasnije, 19. septembra u Kruševačkom pozorištu.

Prema rečima V.D. direktora Doma za decu i omladinu „Jefimija“ Nataše Maksimović, obeležavanje ovakvog jubileja je prilika da se ukaže na značaj ustanove kroz decenije, kao i da se predstave dosadašnji rezultati rada, ali i planovi za budućnost.

U prethodnom periodu je završen proces legalizacije zgrade Doma čime su se stekli uslovi za kapitalnije investicije, obnovu i rekonstrukciju objekta, gde se očekuje saradnja sa resornim Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U planu je transformacija ove ustanove iz Doma za decu i omladinu u Centar za porodicu, decu i mlade. To u praksi znači da će vaspitači Doma “Jefimija” biti karika između biološke porodice, Doma i hraniteljstva.

“Naši vaspitači će biti edukovani i te usluge će obavljati u Domu. Dom “Jefimija” će biti prvi u Srbiji u tome“, rekla je Maksimović.

Dom za decu i omladinu „Jefimija“ ima veliku podršku lokalne samouprave i donatora. Donacijama se pomaže stručno usavršavanje, stipendiraju korisnici, uređuje prostor u kome oni provode svoje vreme u Domu, ali i podržavaju programi za osnaživanje mladih koji napuštaju Dom i započinju samostalni život.

Na svečanoj akademiji u Kruševačkom pozorištu prisutnima su se obratili i Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Đorđe Todorov i Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.