TURISTIČKA ORGANIZACIJA SPREMNO UŠLA U NOVU SEZONU

Na Vidovdan prošle godine u Kruševcu je otvoren zabavni park “Šarengrad”. Za nešto više od 9 meseci rada, “Šarengrad” je ostvario dobre rezultate, odličnu posećenost i uz novine u svojoj ponudi spremno dočekuje novu sezonu. Izgradnja iglališta, koje je namenjeno starijoj deci je u završnoj fazi i prostire se na površini od 650 kvadrata. Izgradnja drugog, odnosno Vertikalnog igrališta biće završena u roku od 2 do 3 meseca. Sredstva su obezbeđena isključivo iz sopstvenog budžeta, a inače, svi projekti, počev od 2015. godine do danas, realizovani su uz podršku Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacije i grada Kruševca. U prostoru parka “Šarengrad” zasađen je veliki broj već formiranih sadnica što park čini zelenijim i bogatijim, postavljen je natpis Šarengrad u različitim bojama slova, dekorativne stene.. i to sve za 15 dana u martu kada je zabavni park bio zatvoren za posetioce, a zahvaljujući nesebičnom zalaganju zaposlenih u Šarengradu.

Turistička organizacija grada Kruševca i ove godine će organizovati sve svoje tradicionalne manifestacije, između ostalih, Festival balona i Viteški megdan u Lazarevom gradu.