TRADICIONALNA OSMOMARTOVSKA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI ODRŽAVA SE 5. MARTA U RESTORANU „LUNAR“

Tradicionalna osmomartovska akcija dobrovoljnog davanja krvi, održaće se 5. marta u restoranu „Lunar“.

Akcija će biti održana u četvrtak, od 8 do 15 časova u restoranu „Lunar“ pod sloganom „46. godina plemenitiog srca“.

U okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi od 12 do 13.30 u restoranu „Lunar“ planirano je i edukativno predavanje za 50 dama, na teme koje se odnose na reagovanje u elementarnim nezgodama i vanrednim situacijama. Ova dugogodišnja akcija postala je simbol zajedništva i podsećanje da su najvredniji pokloni oni koji dolaze iz srca. Kao znak zahvalnosti, za sve davaoce biće organizovano druženje uz večeru i muziku istog dana od 20 časova u restoranu „Lunar“.

Osmomartovska akcija davanja krvi važi za najmasovniju i važno je nastaviti taj trend i ubuduće.

Organizatori pozivaju sve zdrave i punoletne građane da u četvrtak, 5. marta dođu u restoran „Lunar“ i daju doprinos, jer jedna jedinica krvi može pomoći u lečenju više pacijenata i spasiti do tri života.

U situacijama kada su operacije, hitne intervencije i terapije nezamislive bez dovoljnog broja jedinica krvi, svaki davalac predstavlja neprocenjivu podršku zdravstvenom sistemu.