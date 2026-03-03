Jefimija TV, Kruševac

RAZGOVORI PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA I MEŠTANA MESNE ZAJEDNICE ŽABARE

O planovima i prioritetnim radovima ove godine, zamenica gradonačelnika sa saradnicima razgovarala je danas sa predstavnicima mesne zajednice Žabare.

Osim putne infrastrukture, predstavnici  mesne zajednice Žabare, koju čine tri naseljena mesta: Mala Vrbnica, Trebotin i Žabare, u planovima za ovu godinu iskazali su potrebe za uređenjem dečijeg igrališta i teretane na otvorenom. Takođe, u planu je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže, istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i dodala da se meštani ove mesne zajednice u kišnim periodima suočavaju sa izlivanjem vodotokova, što često uzrokuje štetu, te će se i u narednom periodu nastaviti sa izgradnjom kanala i postavljanjem propusta.

U tri naseljena mesta mesne zajednice Žabare, u 400 domaćinstava, živi oko 1000 stanovnika. Inače, ovo je jedna od razvijenijih Mesnih zajednica, sa velikim brojem dece, u kojoj se posebna pažnja posvećuje unapređenju kvaliteta života, razvoju sporta, a ima i veoma aktivno Kulturno-umetničko društvo, dodala je ovom prilikom zamenica gradonačelnika.

