PREDAVANJA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA MATURANTIMA KRUŠEVAČKIH SREDNJIH ŠKOLA

U kruševačkim srednjim školama održano je predavanje za učenike završnih razreda na temu bezbednosti učesnika u saobraćaju, posebno mladih i srednjoškolaca. Svoje lično iskustvo maturantima ispričao je Milan Mitić, koji je invaliditet dobio u saobraćajnoj nesreći koja mu je promenila život.

Tokom srednjoškolskog obrazovanja, đaci, kao mladi učesnici u saobraćaju, imaju priliku da slušaju brojne edukativne programe na temu bezbednosti u saobraćaju, kako bi se što bolje pripremili i osposobili za odgovorno postupanje na putevima. Obzirom na životnu dob u kojoj se srednjoškolci nalaze, učestvuju u saobraćaju sa probnim vozačkim dozvolama, nemaju dovoljno iskustva i nisu svesni posledica koje sa sobom donosi nebezbedno učestvovanje u saobraćaju, zajednički projekat koji realizuju ABS, Gradska uprava i Školska uprava Kruševac, kao i vid podizanja znanja o bezbednosti u saobraćaju, kod mladih ima veliki značaj.

Predavanja u trajanju od po 45 minuta u sedam kruševačkih srednjih škola održao je Milan Mitić, licencirani predavač i saradnik ABS, koji je invaliditet dobio u saobraćajnoj nesreći koja mu je promenila život. Milan je 2010. Godine, zajedno sa svojim drugarom vozio motor brzinom od 170 kilimetara na sat, u krivini je izgubio kontrolu i glavom udario u drveni stub nakon čega je 43 dana bio u komi. Njegov put ka oporavku bio je dug i težak.

Edukativna predavanja imaju za cilj da podignu svest, posebno mladih, kako bi bili bezbedniji u saobraćaju, bilo da su vozači ili pešaci. U Kruševcu se u saradnji sa relevantnim institucijama ovakva predavanja realizuju već duži vremesnki period.

Predavanje je namenjeno maturantima kruševačkih srednjih škola kojih ukupno ima oko 2.500.

Statistika je i dalje poražavajuća. Mladi su prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja među najugroženijim kategorijama u saobraćaju. Upravo iz tog razloga nadležna ministarstva i ustanove organizuju brojne aktivnosti, koje imaju za cilj da ukažu na moguće rizike u saobraćaju jer novi vozači su nesigurni, nemaju poverenje u sebe i svoje veštine, prave greške, a greške u saobraćaju mogu da budu fatalne.