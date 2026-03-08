TOKOM NAREDNIH SEDAM DANA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO ZA OVAJ PERIOD GODINE

U Srbiji u ponedeljak ujutru pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, mestimično slab prizemni mraz, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2m visine. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz nešto više oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 do 8°C, a najviša od 14 do 19°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano. Temperatura od 1 do 16°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -1 do 8°C, a najviša od 14 do 19°C.

U utorak u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 2 do 18°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju još ujutro jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 8°C, a najviša od 16 do 20°C.

U sredu u Kruševcu posle hladnog jutra, tokom dana sunčano. Temperatura od 0 do 19°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku i jugoistoku zemlje pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 8°C, a najviša od 16 do 19°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Temperatura od 2 do 21°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak: Očekuju se povolјne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti. To će usloviti smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savetuje astmatičarima. Preporučuje se adekvatno odevanje.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za utorak: Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj. Osobama sa srčanim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolјa.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.