Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

NEOPHODAN POSEBAN OPREZ SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ZBOG POČETKA MOTO-SEZONE

ByGoran Nikolić

mar 8, 2026

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, apelovao je na vozače motocikala i mopeda, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

„Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima. Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila.

Zato apelujemo na vozače motocikala i mopeda da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu, kao i da vode računa da budu što uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.

Istovremeno, pozivamo i vozače drugih motornih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše, da poštuju pravo prvenstva i da pre svake promene pravca kretanja ili saobraćajne trake provere da li im se približava motocikl ili moped“, poručio je Lakićević.

On je upozorio da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo pet vozača motocikala, od kojih su dvojica bili mlađi od 24 godine, i naglasio da je zato neophodno da svi učesnici u saobraćaju pokažu dodatnu odgovornost kako bi se povećala bezbednost na našim putevima.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI DO PETKA U DISPANZERU „14. OKTOBAR“

mar 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

mar 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

mar 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI DO PETKA U DISPANZERU „14. OKTOBAR“

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM DOBIO JE NA KORIŠĆENJE 60 ŽIČANIH KONTEJNERA ZA RECIKLAŽU

09.03.2026. Goran Nikolić