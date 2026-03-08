NEOPHODAN POSEBAN OPREZ SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ZBOG POČETKA MOTO-SEZONE

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, apelovao je na vozače motocikala i mopeda, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

„Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima. Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila.

Zato apelujemo na vozače motocikala i mopeda da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu, kao i da vode računa da budu što uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.

Istovremeno, pozivamo i vozače drugih motornih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše, da poštuju pravo prvenstva i da pre svake promene pravca kretanja ili saobraćajne trake provere da li im se približava motocikl ili moped“, poručio je Lakićević.

On je upozorio da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo pet vozača motocikala, od kojih su dvojica bili mlađi od 24 godine, i naglasio da je zato neophodno da svi učesnici u saobraćaju pokažu dodatnu odgovornost kako bi se povećala bezbednost na našim putevima.