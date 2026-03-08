Jefimija TV, Kruševac

MEĐUNARODNA AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA U SRBIJI OD 9. DO 15. MARTA

ByGoran Nikolić

mar 8, 2026

U periodu od 9. do 15. marta ove godine, u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

Ova akcija ima za cilј unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, koji predstavlјa jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode.

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalјe predstavlјa jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, jer na godišnjem nivou, u saobraćajnim nezgodama, život izgubi više od 100 osoba.

Podsećamo da su tokom prošle godine, pripadnici saobraćajne policije sankcionisali više od 150.000 vozača zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i više od 8.000 vozača i suvozača, zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve vozače i putnike da dosledno koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu, kao i da decu prevoze isklјučivo u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovarajućih dečijih sedišta i sigurnosnog pojasa.

