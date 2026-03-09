REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM DOBIO JE NA KORIŠĆENJE 60 ŽIČANIH KONTEJNERA ZA RECIKLAŽU

Regionalni centar za upravljanje otpadom Kruševac od kompanije Sekopak dobio je na korišćenje 60 žičanih kontejnera za reciklažu.

Kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i partnerima, kompanija Sekopak je postavila više od 6.000 posuda za odvajanje plastike, aluminijuma, papira i kartona, višeslojne kartonske i staklene ambalaže. Na taj način, 2.5 miliona građana širom Srbije ima mogućnost da svakodnevno da svoj doprinos reciklaži i zaštiti životne sredine. U treću deceniju poslovanja, Sekopak ulazi kao jedan od ključnih aktera u razvoju održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u zemlji.

S tim u vezi, JKP “Kruševac” već dugi niz godina ima odličnu saradnju sa kompanijom Sekopak, koja se pored ostalog ogleda i u tome što je Regionalni centar za upravljanje otpadom Kruševac od ove kompanije dobio na korišćenje 60 novih žičanih kontejnera za reciklažu koji će biti rasporedjeni u gradu.

JKP “Kruševac” i kompanija Sekopak aktivno sarađuju na unapređenju sistema upravljanja otpadom. U okviru zajedničkog delovanja na ulicama Kruševca postavljena su moderna „zvona“ za staklo na više lokacija, čime je Kruševac postao jedan od prvih gradova u Srbiji koji implementira ovakav savremeni sistem u cilju povećanja stope reciklaže i podizanja ekološke svesti građana. U proteklom periodu organizovan je i „Sekopak karavan“ kako bi se građani edukovali o značaju reciklaže. Ova saradnja predstavlja značajan korak ka održivijem upravljanju otpadom u Kruševcu.