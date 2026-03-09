Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM DOBIO JE NA KORIŠĆENJE 60 ŽIČANIH KONTEJNERA ZA RECIKLAŽU

ByGoran Nikolić

mar 9, 2026

Regionalni centar za upravljanje otpadom Kruševac od kompanije Sekopak dobio je na korišćenje 60 žičanih kontejnera za reciklažu.

Kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i partnerima, kompanija  Sekopak je postavila više od 6.000 posuda za odvajanje plastike, aluminijuma, papira i kartona, višeslojne kartonske i staklene ambalaže. Na taj način, 2.5 miliona građana širom Srbije ima mogućnost da svakodnevno da svoj doprinos reciklaži i zaštiti životne sredine. U treću deceniju poslovanja, Sekopak ulazi kao jedan od ključnih aktera u razvoju održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u zemlji.

S tim u vezi, JKP “Kruševac” već dugi niz godina ima odličnu saradnju sa kompanijom Sekopak, koja se pored ostalog ogleda i u tome što je Regionalni centar za upravljanje otpadom Kruševac od ove kompanije dobio na korišćenje 60 novih žičanih kontejnera za reciklažu koji će biti rasporedjeni u gradu.

JKP “Kruševac” i kompanija Sekopak aktivno sarađuju na unapređenju sistema upravljanja otpadom. U okviru zajedničkog delovanja na ulicama Kruševca postavljena su moderna „zvona“ za staklo na više lokacija, čime je Kruševac postao jedan od prvih gradova u Srbiji koji implementira ovakav savremeni sistem u cilju povećanja stope reciklaže i podizanja ekološke svesti građana. U proteklom periodu organizovan je i „Sekopak karavan“ kako bi se građani edukovali o značaju reciklaže. Ova saradnja predstavlja značajan korak ka održivijem upravljanju otpadom u Kruševcu.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI DO PETKA U DISPANZERU „14. OKTOBAR“

mar 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

mar 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

mar 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI DO PETKA U DISPANZERU „14. OKTOBAR“

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

09.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM DOBIO JE NA KORIŠĆENJE 60 ŽIČANIH KONTEJNERA ZA RECIKLAŽU

09.03.2026. Goran Nikolić