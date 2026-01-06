SVEČANO UNOŠENJE BADNJAKA U ZGRADU GRADSKE UPRAVE KRUŠEVAC

Tradicinalno, unošenjem Badnjaka u gradsku kuću obeležen je Badnji dan.

Svečano, u prisustvu i predstavnika gradske vlasti, zaposlenih u Gradskoj upravi Kruševac i građana, sveštenstvo kruševačke Eparhije, predvođeno Vladikom Gospodinom Davidom, molitvom je dočekalo Badnjak koji je kako tradicija nalaže uneo domaćin, odnosno gradonačelnik Ivan Manojlović.

Pravoslavni vernici, koji Božić slave po julijanskom kalendaru, obeležavaju Badnji dan, Badnje veče, poslednji dan božićnog posta i uvod u proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, kojim se slavi rođenje Isusa Hrista. Obeležavaju se tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, liturgijama i porodičnim okupljanjem oko posne trpeze. Badnjak i slama simbolišu molitvu, zajedništvo i blagostanje u narednoj godini.