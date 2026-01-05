Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

BOŽIĆNI PRAZNIČNI SERVIS, IZMENJENO RADNO VREME I UVEDENA DEŽURSTVA TOKOM PRAZNIKA

ByGoran Nikolić

jan 5, 2026

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 06. i 07. januara od 07 do 20 sati.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 06. i 07. januara od 07 do 20 sati.

Ambulanta Konjuh 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova.

Ambulanta Veliki Kupci 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova.

Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 06. i 07. januara od 07 do 20 sati.

***

„Jugoprevoz kruševac“ ad obaveštava putnike da će se za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

  • gradski i prigradski saobraćaj: – 7. januar 2026. – nedeljni red vožnje
  • noćni prevoz ne radi do 07. januara 2026. godine.

***

JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava da su pozivni centar i dispečeri dostupni za sve korisnike koji ih mogu kontaktirati putem sledećih  brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.

***

Za vreme božićnih praznika JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi 06. i 07. januara (utorak i sreda) 2026.godine. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na brojeve telefona 037/ 415 – 301 i 0800/303 – 037.

***

Neradni dani Pošte Srbije u Rasinskom okrugu su 7. januar 2026. U utorak, 06. januara 2026. godine pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 14 sati.

***

Prema preporuci Vlade Republike Srbije i Zaključku Gradskog veća u utorak 06.01.2026. za Badnji dan Gradska uprava neće raditi.

***

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

NEUROLOGIJA PAŽNJE: KAKO MOZAK BIRA GDE ĆEMO BITI PRISUTNI?

jan 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

USPEŠNO ZAVRŠENA SANACIJA HAVARIJE NA MAGISTRALNOM TOPLOVODU

jan 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

NAREDNI DANI DONOSE SUDAR KIŠE, VLAŽNOG SNEGA I LEDENE KIŠE, UZ HLADNO VREME I JUTARNJE MRAZEVE

jan 4, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

BOŽIĆNI PRAZNIČNI SERVIS, IZMENJENO RADNO VREME I UVEDENA DEŽURSTVA TOKOM PRAZNIKA

05.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NEUROLOGIJA PAŽNJE: KAKO MOZAK BIRA GDE ĆEMO BITI PRISUTNI?

05.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

USPEŠNO ZAVRŠENA SANACIJA HAVARIJE NA MAGISTRALNOM TOPLOVODU

05.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NAREDNI DANI DONOSE SUDAR KIŠE, VLAŽNOG SNEGA I LEDENE KIŠE, UZ HLADNO VREME I JUTARNJE MRAZEVE

04.01.2026. Goran Nikolić