BOŽIĆNI PRAZNIČNI SERVIS, IZMENJENO RADNO VREME I UVEDENA DEŽURSTVA TOKOM PRAZNIKA

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 06. i 07. januara od 07 do 20 sati.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 06. i 07. januara od 07 do 20 sati.

Ambulanta Konjuh 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova.

Ambulanta Veliki Kupci 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova.

Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 06. i 07. januara od 07 do 20 sati.

***

„Jugoprevoz kruševac“ ad obaveštava putnike da će se za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

gradski i prigradski saobraćaj: – 7. januar 2026. – nedeljni red vožnje

noćni prevoz ne radi do 07. januara 2026. godine.

***

JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava da su pozivni centar i dispečeri dostupni za sve korisnike koji ih mogu kontaktirati putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.

***

Za vreme božićnih praznika JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi 06. i 07. januara (utorak i sreda) 2026.godine. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na brojeve telefona 037/ 415 – 301 i 0800/303 – 037.

***

Neradni dani Pošte Srbije u Rasinskom okrugu su 7. januar 2026. U utorak, 06. januara 2026. godine pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 14 sati.

***

Prema preporuci Vlade Republike Srbije i Zaključku Gradskog veća u utorak 06.01.2026. za Badnji dan Gradska uprava neće raditi.

***

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.