SVAKA TREĆA ŽRTVA SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U SRBIJI JE PEŠAK. OD POČETKA GODINE JE POGINULO 15 PEŠAKA

Povodom tragedija koja se dogodila u utorak uveče u Sjenici, u kojoj su život izgubile žena i dvanaestogodišnja devojčica, dok se devetogodišnji dečak bori za život, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ova tragedija još jednom potvrđuje da su pešaci veoma ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, ukazuje MUP.

„Od početka godine na putevima u Srbiji poginulo je 15 pešaka, što znači da je svaka treća žrtva saobraćajnih nezgoda upravo pešak. Posebno zabrinjava podatak da je petoro stradalo na mestima gde bi njihova bezbednost morala biti zagarantovana – na pešačkim prelazima i trotoarima“, navodi se u objavi MUP-a na njihovom zvaničnom Instagram nalogu.

Upravo zato, bezbednost pešaka u velikoj meri zavisi od odgovornosti vozača i poštovanja osnovnih pravila u saobraćaju:

Smanjite brzinu, naročito u naselju i u blizini pešačkih prelaza

Budite dodatno oprezni u večernjim satima i u uslovima smanjene vidljivosti

Bez izuzetka ustupite prvenstvo prolaza pešacima na pešačkim prelazima

Izbegavajte korišćenje mobilnih telefona i druge radnje koje odvlače pažnju tokom vožnje

„Jedan trenutak nepažnje može imati posledice koje se ne mogu ispraviti. Saobraćajna pravila nisu preporuka, ona postoje da bi sačuvala živote“, upozorava MUP.