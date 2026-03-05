REZULTATI ISTRAŽIVANJA: OSTVAREN NAPREDAK U KORIŠĆENJU SIGURNOSNOG POJASA NA ZADNJEM SEDIŠTU

Agencija za bezbednost saobraćaja je i tokom 2025. godine sprovela istraživanje indikatora performansi bezbednosti saobraćaja. Ovo istraživanje, koje se kontinuirano realizuje svake godine, predstavlja važan mehanizam praćenja stanja bezbednosti saobraćaja i obezbeđuje pouzdanu osnovu za planiranje i sprovođenje strateških mera i aktivnosti.

Nakon završenog terenskog obilaska svih lokalnih samouprava u Republici Srbiji, prikupljeni podaci su obrađeni i sistematizovani u izveštajima na nivou lokalnih samouprava, policijskih uprava i na republičkom nivou. Izveštaji su javno dostupni, što omogućava građanima da provere stepen bezbednog ponašanja učesnika u saobraćaju u svojoj sredini, uporede rezultate sa drugim opštinama, kao i sa republičkim prosekom.

Rezultati za 2025. godinu ukazuju na određene pozitivne pomake. Najznačajniji napredak ostvaren je u pogledu procenta putnika na zadnjem sedištu koji koriste sigurnosni pojas – sada svaki treći putnik vezuje sigurnosni pojas na zadnjem sedištu. Takođe, povećan je procenat vozača lakih električnih vozila koji koriste zaštitnu kacigu.

Ključni rezultati istraživanja:

🔹 85,0% vozača koristi sigurnosni pojas na prednjem sedištu.

🔹 32,5% putnika na zadnjem sedištu koristi sigurnosni pojas.

🔹 59,6% dece se prevozi uz upotrebu dečijih auto-sedišta.

🔹 80,3% pešaka prelazi ulicu na zeleno svetlo.

🔹 31,7% vozača lakih električnih vozila koriste zaštitnu kacigu.

🔹 89,2% vozača motocikla i 61,6% vozača mopeda koristi zaštitnu kacigu.

🔹 52,8% vozača poštuje ograničenje brzine u naselju (izmerena prosečna brzina: 50,7 km/h).

Detaljne izveštaje možete pogledati na sledećim linkovima:

Lokalni izveštaji: https://www.abs.gov.rs/rsc/indikatori-bezbednosti-saobracaja-po-lokalnim-samupravama

Izveštaji po policijskim upravama: https://www.abs.gov.rs/rsc/indikatori-bezbednosti-saobracaja-po-policijskim-upravama

Tabelarni pregled podataka: https://www.abs.gov.rs/rsc/indikatori

Brošura: https://www.abs.gov.rs/static/uploads/19095_IBS_2025_Brosura.pdf