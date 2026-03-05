BOKS KLUB „14. OKTOBAR KŠ 037“ IZ KRUŠEVCA NAJUSPEŠNIJI JE KLUB PRVENSTVA REGIONA ŠUMADIJE I POMORAVLJA

Boks klub „14. oktobar KŠ 037“ iz Kruševca ostvario je izuzetan rezultat na Prvenstvu regiona Šumadije i Pomoravlja, u konkurenciji 30 klubova, osvojivši šest zlatnih i tri srebrne medalje i tako postao najuspešniji klub prvenstva.

Katarina Božović proglašena je za najbolju bokserku, dok je Ognjen Mihajlović poneo pehar za najboljeg boksera. Velike zasluge za ovaj uspeh pripadaju treneru Dragiši „Giletu“ Milojeviću, čiji rad i posvećenost stoje iza vrhunskih rezultata.

Uspeh Boks kluba „14. oktobar KŠ 037“ predstavlja veliki ponos i značajan sportski rezultat za Grad Kruševac.