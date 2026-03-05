Jefimija TV, Kruševac

Društvo Sport Vesti

BOKS KLUB „14. OKTOBAR KŠ 037“ IZ KRUŠEVCA NAJUSPEŠNIJI JE KLUB PRVENSTVA REGIONA ŠUMADIJE I POMORAVLJA

ByGoran Nikolić

mar 5, 2026

Boks klub „14. oktobar KŠ 037“ iz Kruševca ostvario je izuzetan rezultat na Prvenstvu regiona Šumadije i Pomoravlja, u konkurenciji 30 klubova, osvojivši šest zlatnih i tri srebrne medalje i tako postao najuspešniji klub prvenstva.

Katarina Božović proglašena je za najbolju bokserku, dok je Ognjen Mihajlović poneo pehar za najboljeg boksera. Velike zasluge za ovaj uspeh pripadaju treneru Dragiši „Giletu“ Milojeviću, čiji rad i posvećenost stoje iza vrhunskih rezultata.

Uspeh Boks kluba „14. oktobar KŠ 037“ predstavlja veliki ponos i značajan sportski rezultat za Grad Kruševac.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

DOGAĐAJ POSVEĆEN DAMAMA U ORGANIZACIJI KRUŠEVAČKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

mar 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZA IRENIN NOVI ŽIVOT! NAŠOJ KOLEGINICI JE POTREBNA POMOĆ

mar 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRIVREMENO ZATVARANJE DUŠANOVE ULICE U KRUŠEVCU OD 6. DO 8. MARTA

mar 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

DOGAĐAJ POSVEĆEN DAMAMA U ORGANIZACIJI KRUŠEVAČKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

05.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZA IRENIN NOVI ŽIVOT! NAŠOJ KOLEGINICI JE POTREBNA POMOĆ

05.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRIVREMENO ZATVARANJE DUŠANOVE ULICE U KRUŠEVCU OD 6. DO 8. MARTA

05.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAOPŠTENJE JKP „GRADSKA TOPLANA“: ODGOVOR KRUŠEVAČKOM ODBORU STRANKE „SRBIJA CENTAR“

05.03.2026. Goran Nikolić