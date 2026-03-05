OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA U GERONTOLOŠKOM CENTRU KRUŠEVAC

Gerontološki centar Kruševac, koji ima 210 korisnika, tokom godine realizuje brojne programe u saradnji sa gradskom upravom, ustanovama i prijateljima od velikog značaja za pripadnike trećeg doba.

Ustanova ima dugogodišnje iskustvo u struktuiranju slobodnog vremena korisnika kroz radno-okupacione i kulturno-zabavne aktivnosti. Radno-okupacione aktivnosti imaju zadatak da aktiviraju očuvane psihofizičke sposobnosti korisnika i da organizuju korišćenje slobodnog vremena u skladu sa zdravstvenim stanjem i interesovanjima osobe. Svakodnevno se realizuju radionice, društvene igre, priredbe, kao i jednom mesečno proslave rođendana korisnika i organizuju se proslave velikih verskih praznika.

Gerontološki centar realizuje i izlete, posebno u oktobru, mesecu posvećenom starijim osobama, za koje su do sada uglavnom birane kraće relacije i mesta do kojih se lakše i bezbednije stiže, a promena sredine u mnogome doprinosi celokupnom fizičkom i psihičkom zdravlju i segmentima poput socijalizacije, upoznavanju i zbližavanju sa drugim ljudima i obnavljanju ili učenju nečeg novog.

S tim u vezi, u Gerontološkom centru organizovan je program povodom obeležavanja 8. marta, Dana žena, gde ih je posetila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima.

Za 130 korisnica grad Kruševac obezbedio je poklone. Cveće su dobile korisnice, dok su ostali dobili pakete voća. Program za goste pripremili su korisnici koji su izveli nekoliko starih narodnih pesama, a u nastavku umetničkog programa, na veliko oduševljenje prisutnih, nastupili su najmlađi članovi folklornog ansambla “Čarapani”.