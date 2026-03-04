GAŠIĆ: RATNI VETERANI SU SIMBOL HRABROSTI, ČASTI I BEZUSLOVNE LJUBAVI PREMA OTADŽBINI

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić prisustvovao je večeri sa ratnim veteranima u Lučanima, gde je u razgovoru sa njima istakao duboko poštovanje prema svemu što su učinili za svoju zemlju i narod.



Gašić je poručio da su ratni veterani simbol hrabrosti, časti i bezuslovne ljubavi prema otadžbini, naglasivši da je njihova žrtva trajno upisana u istoriju Srbije.



„Vi ste ljudi koji su, kada je bilo najteže, stali u odbranu svoje zemlje i svog naroda. Mnogi od vas su rizikovali svoje živote, a mnogi su dali i ono najvrednije što čovek ima – svoje zdravlje, svoju mladost i mir svojih porodica – da bi Srbija ostala slobodna. Zbog toga je naša obaveza da vašu žrtvu pamtimo, poštujemo i cenimo“, rekao je Gašić.



On je istakao da država Srbija danas pokazuje mnogo više brige i poštovanja prema ratnim veteranima nego ranije, naglašavajući da je za takav odnos u velikoj meri zaslužan vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike, Aleksandar Vučić.





„Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, država Srbija danas snažnije nego ikada brine o svojoj vojsci, o svojim borcima i ratnim veteranima. Predsednik Vučić je pokazao da Srbija mora da poštuje one koji su je branili i koji su dali najveći doprinos očuvanju naše slobode i državnosti“, naglasio je Gašić.



Dodao je da Srbija nikada neće zaboraviti ono što su njeni borci učinili za svoju otadžbinu.



„Srbija vam je zahvalna i zna da ceni ono što ste za nju uradili. Vaša hrabrost i odlučnost su temelj slobode koju danas imamo i na kojoj gradimo budućnost naše zemlje“, istakao je.



Govoreći o izazovima koji su pred Srbijom, Gašić je poručio da je pred građanima još jedna važna borba – borba za nastavak napretka i razvoja zemlje.



„Pred nama je borba da Srbija nastavi da ide napred, da se razvija, da otvara nova radna mesta i stvara uslove da naša deca i naši unuci mogu da ostanu ovde, da žive, rade i grade svoju budućnost u svojoj zemlji. To je borba za stabilnu, snažnu i uspešnu Srbiju“, rekao je Gašić.



On je dodao da je jedinstvo naroda ključ uspeha i da samo složni i ujedinjeni možemo da sačuvamo ono što je najvažnije.



„Samo zajedno, kao jedna velika porodica, možemo da nastavimo da gradimo snažnu i uspešnu Srbiju. Lučani su naša porodica, a Srbija naša zajednička kuća. Upravo zato moramo da budemo jedinstveni i da nastavimo da radimo za dobro naše zemlje i svih njenih građana“, zaključio je Bratislav Gašić tokom večere sa ratnim veteranima u Lučanima.