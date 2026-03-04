GAŠIĆ U LUČANIMA RAZGOVARAO SA ČLANOVIMA I SIMPATIZERIMA STRANKE O PLANU DALJEG RAZVOJA OVOG KRAJA

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić boravio je danas u Lučanima, gde je razgovarao sa članovima stranke, simpatizerima i brojnim građanima ove opštine o najvažnijim pitanjima za dalji razvoj ovog kraja. Gašić je istakao da su predstojeći lokalni izbori u Lučanima od velikog značaja za budućnost ove opštine, jer se na njima odlučuje o tome da li će se nastaviti politika razvoja, stabilnosti i odgovornog vođenja opštine ili će se zaustaviti projekti koji su u prethodnim godinama značajno promenili lice ovog kraja.

„Za nas je najvažnije da budemo među građanima, da razgovaramo sa ljudima i čujemo njihove probleme. Samo tako možemo da donosimo prave odluke i da nastavimo da radimo u interesu naroda. Lučani su naša porodica i zato nam je važno da zajedno gradimo još bolju i razvijeniju opštinu“, poručio je Gašić.

On je podsetio na sve ono što je država uradila za Lučane i ovaj kraj u prethodnim godinama – od ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, do projekata koji su unapredili uslove za život građana i razvoj privrede.

Posebno je naglasio značaj izgradnje auto-puta Miloš Veliki, ističući da je to istorijski projekat koji je trajno promenio perspektivu ovog kraja. Auto-put Miloš Veliki nije samo put koji skraćuje vreme putovanja. To je razvojna kičma zapadne Srbije. Zahvaljujući tom projektu, Lučani su danas povezani sa najvećim centrima u zemlji i regionu i stavljeni na savremenu saobraćajnu mapu Evrope. Ovaj put otvara nove mogućnosti za dolazak investicija, razvoj turizma, privrede i poljoprivrede i daje novu perspektivu čitavoj opštini“, rekao je Gašić.

Dodao je da je politika Srpske napredne stranke zasnovana na konkretnim rezultatima i da će država i u narednom periodu nastaviti snažno da ulaže u razvoj Lučana i zapadne Srbije. „Lučani su opština vrednih i poštenih ljudi i zato zaslužuju još više pažnje i ulaganja. Naša obaveza je da nastavimo putem razvoja, jer samo radom i odgovornošću možemo da obezbedimo sigurnu budućnost za sve građane“, istakao je Gašić.

Na kraju je poručio da su jedinstvo i podrška građana ključni za nastavak razvoja opštine. „Lučani su naša porodica. Kada brinete o svojoj porodici, borite se za njen napredak, sigurnost i budućnost. Upravo zato ćemo nastaviti da radimo još snažnije – za Lučane i za sve njihove građane“, zaključio je Bratislav Gašić.