SLEDEĆEG VIKENDA PRELAZIMO NA ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA

Cilj ove promene je bolja usklađenost dnevnog svetla sa radnim i školskim vremenom tokom kraćih zimskih dana.

Iako mnogi ovu promenu dočekuju sa olakšanjem jer“dobijaju sat više sna“, stručnjaci savetuju postepeno prilagođavanje kako bi se izbegle smetnje u ritmu spavanja i svakodnevnim navikama.

Zimsko računanje vremena trajaće sve do poslednjeg vikenda u martu naredne godine, kada ćemo ponovo preći na letnje vreme.

Pomeranje sata uvedeno je radi boljeg iskorišćenja dnevne svetlosti, ali poslednjih godina se sve češće postavlja pitanje njegove svrhe. Promena vremena, iako deluje bezazleno, može uticati na san, koncentraciju i opšte raspoloženje.