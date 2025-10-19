KRUŠEVAC BIO DOMAĆIN FINALA 64. MEĐUNARODNE BICIKLISTIČKE „TRKE KROZ SRBIJU“

Kruševac je danas bio domaćin završnice 64. Međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“ na kojoj je učestvovalo više od 20 ekipa i 180 biciklista iz celog sveta, a na kojoj je trijumfovao Italijan Lorenco Kataldo.

Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika Kruševca se zahvalila organizatorima trke što su Kruševcu ukazali mogućnost, čast i poverenje da bude organizator završnice ove manifestacije.

„Velika nam je čast, zaista. Potrudili smo se da na najvišem nivou organizujemo završnicu ove trke. Ovo je veoma značajno, ovo je prvi korak vraćanja biciklizma u grad Kruševac. Želja nam je da mladi ljudi našeg grada, a i oni nešto malo stariji, potpuno se posvete temi ovog sporta, evo prilike danas, da saznamo nešto više o njemu i da u narednim mesecima i godinama se pripremamo da, možda nam se ponovo ukaže prilika i budemo ponovo domaćini i tada na nekom mnogo višem nivou pokažemo šta grad Kruševac može da pruži i kakvi smo domaćini.“

Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za sport, obratila se u ime grada prisutnima na završnici 64. međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“: „Poštovani takmičari, treneri, organizatori, dragi gosti, poštova sugrađanke i sugrađani, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime grada i svoje ime. Zahvaljujem se Biciklističkom savezu Srbije, koji je izabrao naš Kruševac za domaćina završnice jedne od najprestižnijih sportskih manifestacija u regionu, 64. Međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“. Želim vam dobrodošlicu u Kruševac, grad bogate istorije i tradicije, ali i grad mladosti, sporta i budućnosti i velikih turističkih potencijala.

Biciklizam je sport koji u sebi nosi spoj snage, izdržljivosti i timskog duha, a upravo te vrednosti negujemo i u našem gradu. Ova trka, koja spaja gradove, ljude i države, simbol je istrajnosti, snage i zajedništva, vrednosti koje i naš grad neguje i promoviše. Na naše veliko zadovoljstvo, trka je protekla u dobroj atmosferi, sportskom duhu i na cilju smo, svi zajedno, pobednici koji neguju sport, prijateljstvo i zajedništvo. Danas slavimo i sportski duh, prijateljstvo, fer plej. Svaki učesnik ove trke, bez obzira na plasman, pobednik je jer je pokazao hrabrost, disciplinu i volju da pomera granice. Zahvaljujem organizatoru, Biciklističkom savezu Srbije, volonterima i svima koji su doprineli da sve protekne besprekorno, kao i našim Kruševljankama i Kruševljanima, koji su i ovog puta pokazali svoje gostoprimstvo kako biste poneli lepe uspomene iz srca Srbije.dragi sportisti, čestitam vam na divnom uspehu i želim vam da iz Kruševca ponesete lepe uspomene, da vam ova trka bude podstrek za nove pobede.“

Pobednik 64. Međunarodne biciklističke Trke kroz Srbiju je italijanski as Lorenco Kataldo. On je danas, u poslednjoj etapi 64. Međunarodna biciklističke trke kroz Srbiju, voženoj od Jagodine do Kruševca stigao kao drugi na cilj, iza srpskog reprezentativca Mihajla Stolića, ali mu je to bilo dovoljno za pobedu u generalnom plasmanu. Mihajlo Stolić je u generalnom plasmanu drugi, sa samo jednom sekundom zaostatka.