TOKOM NEDELJE SE OČEKUJE RAZVEDRAVANJE I PORAST TEMPERATURE NA 20, PA I DO 26°C

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije,očekuje nas oštra i najhladnija zima u poslednjih 20 godina. Ipak, do kraja oktobra, možemo još malo da uživamo u toplim danima, kada će temperature dostići 25 podeok, što je vrlo neobično za ovo doba godine.

Miholjsko leto, najavljeno za period druge dekade oktobra, izostalo je prema dosadašnjim temperaturama, a sa maksimalnih 20 stepeni nalazimo se u periodu takozvane Miholjske jeseni.

U Kruševcu u ponedeljak, posle veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna oko 17°C.

U Kruševcu u utorak smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna oko 19°C.

U Kruševcu u sredu promenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna oko 21°C.

U Kruševcu u četvrtak smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna oko 23°C.

U Kruševcu u petak sunčano, sa periodima slabe oblačnosti. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna oko 23°C.

U Kruševcu u subotu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna oko 26°C.

U Kruševcu u nedelju promenljivo oblačno, bez izgleda za kišu. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna oko 21°C.

U Kruševcu u ponedeljak smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna oko 21°C.

Relativno povoljne biometeorološke prilike: Očekuje se nastavak relativno povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika, ali osobe sa srčanim oboljenjima mogu osetiti izraženije tegobe tokom dana. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i promenljivo raspoloženje.