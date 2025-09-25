SKUŠTINA GRADA KRUŠEVCA ZASEDA U UTORAK, 30. SEPTEMBRA

U utorak, 30. septembra održaće se 14. sednica Skupštine Grada, koja će obuhvatiti 20 tačaka. Lokalni parlament razmatraće odluku o Zaključku usvajanja Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća za period januar-jun 2025. godine.

Razmatraće se finansijski izveštaji za prethodnu godinu „Poslovnog centra“ Kruševac, JKP „Kruševac“, “Gradske toplane”, Vodovoda, kao i o eventualnom usvajanju programa za kontrolu vazduha u Kruševcu od 2026. do 2028. godine i dopuni Programa korišćenja novca iz ekološkog fonda za zaštitu životne sredine u 2025. godini.

Na dnevnom redu biće i zaključci o usvajanju izveštaja o rezultatima poslovanja društva posebne namene “Kruševac put” i TGR doo i izmene i dopune predloga korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Dnevni red sednice Skupštine grada obuhvatiće i tačke iz imovinske – pravne oblasti.

Sednica je zakazana za 30. septembar u 10 časova, a njome će predsedavati Dragana Barišić, predsednica Skupštine grada Kruševca.