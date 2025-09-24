KONKURS ZA ZAPOSLENJE U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA

Okružni zatvor u Beogradu, koji je i najveća pritvorska jedinica u zemlji, zaposliće osam komandira, a isti broj pripadnika Službe za obezbeđenje dobiće Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, dok će Okružni zatvor u Subotici primiti dva komandira u stalni radni odnos.

Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata traje 15 dana, i to do 9. oktobra. Konkurs je objavljen na internet stranici Ministarstva pravde, portalu eUprave i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u listu „Posloviˮ.

Uprava je od 2021. godine zaposlila 641 pripadnika Službe za obezbeđenje – najbrojnije službe u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.