ZLATNI SEPTEMBAR – MESEC PODRŠKE DECI OBOLELOJ OD RAKA

Ove godine Zlatni septembar obeležava se 27.09. u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u svim gradovima širom Srbije u kojima volonteri žele da se priključe.

Kulturni centar Kruševac nastavlja sa ustaljenom praksom podrške aktivnosti koje sprovodi NURDOR. Tokom celog meseca septembra govori se o značaju psihosocijalne podrške i načinima na koje je ona organizovana u NURDOR-u.

Ovom prilikom, sa priključenom radionicom za osobe sa Daunovim sindromom u suorganizaciji sa Kolom srpskih sestara, aktivnosti će biti sjedinjene i povezane u kreativnu celinu.

U subotu, na platou ispred Kulturnog centra Kruševac od 11.00 časova počeće plesni performans, od 12.00 do 14.00 sati biće održana radionica “Moja kuća”, namenjena svim učesnicima, deci sa Daunovim sindromom i posetiocima.

Na kreativnoj radionicama primerenim tehnikama ukrašavaće se i bojiti crteži kuća, dajući time podršku roditeljima čija deca su obolela od raka. Na radionici posebno će se raditi sa osobama sa Daunovim sindromom u cilju poboljšanja njihove motorike i intelektualnog razvoja. Ove radionice se realizuju sa ciljem da se promoviše vidljivost i zapaženost u zajednici.

Takođe, od početka manifestacije u 11.00 časova, na panoima Kulturnog centra Kruševac, biće prikazana štampana prezentacija “Psihosocijalna podrška” (NURDOR), kao i kasnije, dečiji radovi koji će nastati na kreatnivnoj radionici.