SASTANAK RUKOVODSTVA GRADA KRUŠEVCA I PREDSTAVNIKA MESNE ZAJEDNICE PADEŽ

Mesnoj zajednici Padež pripadaju tri naseljena mesta – Globare, Vratare i Padež. U tri naseljena mesta mesne zajednice Padež živi oko 1.500 stanovnika.

Kao i u većini Mesnih zajednica meštani pomenutih sela iskazali su potrebe za izgradnjom saobraćajnica, kanalizacione i vodovodne mreže. Jedan od značajnih projekata, koji će se realizovati u neposrednoj blizini Padeža je izgradnja Regionalnog centra za odlaganje otpada, što je takođe bila tema današnjeg sastanka rukovodstva Grada Kruševca i predstavnika ove mesne zajednice.

Iz mesne zajednice Padež ističu da su u prethodnom periodu realizovani značajni projekti, od putne infrastrukture, preko uređenja škole, igrališta, javne rasvete…