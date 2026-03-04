Jefimija TV, Kruševac

PRIJEM U GRADSKOJ UPRAVI ZA ZLATNU KRUŠEVAČKU ATLETIČARKU NATALIJU VOJINOVIĆ

ByGoran Nikolić

mar 4, 2026

Atletičarka Natalija Vojinović osvojila je prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniore i seniorke u skoku uvis. Za nju je danas u kabinetu zamenice gradonačelnika Snežane Radojković priređen prijem.

Na poslednjem takmičenju u ovoj sezoni u dvorani, na Prvenstvu Srbije za seniore i seniorke, koje je održano u Beogradu, kruševljanka Natalija Vojinović osvojila je prvo mesto i titulu prvakinje Srbije u skoku uvis, sa preskočenih 185 centimetara.

Natalija je članica Atletskog kluba Kruševac, koji je nekada vodila legendarna atletičarka Vera Nikolić. Zimsku sezonu završila je tako što je objedinila titule u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.

Kruševačka atletičarka učestvovala je na Balkanskom prvenstvu, gde je uzela treće mesto u kategoriji mlađih juniorki, ali i na  državnim prvenstvima gde je osvajala zlatne, srebrne i bronzane medalje.

