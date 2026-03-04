OD DANAS DO PETKA, ULICA JUG BOGDANOVA, KOD MARKETA LIDL, PRIVREMENO ZATVORENA ZA SAOBRAĆAJ

Zbog izgradanje punog asfaltnog platoa u Jug Bogdanovoj ulici, saobraćaj u ovom delu grada se preusmerava na alternativne ulice Brijanovu i Železničku, saopštili su iz Poslovnog centra Kruševac.

Javno preduzeće Poslovni centar Kruševac od prošlog leta intenzivno radi na postavljanju usporivača saobraćaja i obeležava horizontalnu signalizaciju, radi povećanja bezbednosti u gradu, posebno kod škola i frekventnih lokacija.

Od danas do petka 6. marta ulica Jug Bogdanova, kod marketa “Lidl”, privremeno je zatvorena za saobraćaj zbog izgradnje punog asfaltnog platoa. Saobraćaj se preusmerava na alternativne ulice Brijanovu, od Jug Bogdanove do Železničke u oba smera, Taksi stanica u Brijanovoj ulici se privremeno ukida, Saobraćaj se preusmerava na ulicu pored Lidla i kroz Brijanovu.

Aktivnosti koje sprovodi Poslovni centar Kruševac su deo redovnog održavanja putne infrastrukture i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.