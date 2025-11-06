RPK KRUŠEVAC: U PETAK SASTANAK PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE KINE

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac u petak 7. novembra biće održan sastanak privrednika Rasinskog okruga sa predstavnicima Ekonomskog odeljenja Ambasade Kine u Beogradu i Predstavništva Privredne komore Kine u Srbiji.

Sredinom oktobra ambasador Narodne Republike Kine u Republici Srbiji Li Ming sastao se u Kruševcu sa privrednicima grada i Rasinskog okrug ana kome je razgovarano o mogućnostima za unapređenje saradnje između NR Kine i kompanija iz Rasinskog okruga, s ciljem daljeg privrednog razvoja ovog dela Srbije. Nakon sastanka, ambasador Li Ming rekao je da je Kruševac dinamičan grad čija se industrijska sposobnost razvija veoma brzo i ocenio da postoji veliki potencijal za dodatno unapređenje saradnje.

Direktorka PKS RPK Kruševac, Maja Marković, predstavila je saradnju kompanija iz Rasinskog okruga i kineskih kompanija. Oko 400 kompanija iz Rasinskog okruga ostvaruje poslovnu saradnju sa kompanijama iz Kine – što predstavlja dobru osnovu za dalju ekspanziju međusobne trgovine i investicija. Prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga i Kine iznosila je 49 miliona evra, dok je u 2014. godine iznosila 11 miliona evra. U Rasinskom okrugu na strani uvoza Kina je na drugom mestu. Privreda Rasinskog okruga je sirovinski zavisna, te će liberalizacija uvoza imati pozitivne efekte na smanjenje troškova nabavki repromaterijala i poluproizvoda iz Kine.

Kao nastavak aktivnosti nakon nedavne posete Nj. E. ambasadora Narodne Republike Kine u Srbiji, sastanak privrednika Rasinskog okruga sa predstavnicima Ekonomskog odeljenja Ambasade Kine u Beogradu i Predstavništva Privredne komore Kine u Srbiji održaće se u petak, 7. novembra u 11.00 časova, u prostorijama PKS RPK Kruševac. Na pomenutom sastanku biće održana prezentacija Odeljenja za ekonomska i trgovinska pitanja Ambasade Kine o trenutnom stanju i potencijalu ekonomske i trgovinske saradnje između Kine i Srbije predstavnici Rasinskog upravnog okruga upoznaće prisutne o lokalnom ekonomskom razvoju i mogućnostima za saradnju a biće predstavljeno i poslovno umrežavanje kineskih preduzeća sa lokalnim kompanijama.