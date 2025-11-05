Kruševačka Služba zimskog održavanja grada spremno dočekuje predstojeći zimski period. Ova Služba radi u okviru Javno-komunalnog preduzeća “Kruševac”, koje je tim povodom organizovalo smotru zimske mehanizacije.

Zimska služba JKP “Kruševac” je spremna za prve intervencije u zimskom period, rečeno je tokom smotre opreme i mehanizacije u krugu kruševačkog komunalnog preduzeća. Ovo preduzeće raspolaže sa dovoljno radnika i mehanizacije za zimsko održavanje trotoara, pešačkih staza, trgova i ulica u Kruševcu.

Vozni park, koga čine mašine i neophodna mehanizacija potpuno su spremni da odgovore na sve izazove tokom zime, a obezbeđene su i dovoljne količine soli.

JKP “Kruševac”, u saradnji sa nadležnim organima i preduzećima koja su takođe angažovana tokom zime, funkcioniše bez ikakvih problema kada je u pitanju održavanje programom predviđenih površina tokom zimskog perioda. Inače, Zimska služba Javno-komunalnog preduzeća „Kruševac“ zvanično počinje sa radom 15. novembra i biće aktivna do kraja zimskog perioda, odnosno do 15. marta, a ako vremenski uslovi budu lošiji ovaj rok se produžava za onoliko dana koliko je potrebno, kako bi sve ulice bile očišćene i prohodne.