POSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC: PLATFORME ZA USPORAVANJE VOZILA BIĆE POSTAVLJENE NA 23 PEŠAČKA PRELAZA

U cilju bezbednosti pešaka, u gradu će do kraja godine biti postavljene platforme za usporavanje vozila na ukupno 23 pešačka prelaza, istakao je, gostujući u Jutarnjem programu TV „Jefimija“, direktor Poslovnog centra Kruševac Miloš Milošević.

Podizanje nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju, prvenstveno pešaka, cilj je realizacije projekta, koji se odnosi na postavljanje takozvanih platformi za usporavanje vozila na pešačkim prelazima u gradu. Do sada su ove platforme postavljene na vise od 10 lokacija, a plan je da se do kraja godine postave na 23 pešačka prelaza.

Govoreći o planovima preduzeća za naredni period, direktor Poslovnog centra je najavio da ce zvanično od 15. decembra na Prazničnom trgu na Kosturnici biti otvoreno klizalište, kao i da će period zimskog raspusta obeležiti raznovrsni, zabavni, muzički, plesni i drugi sadržaji namenjeni deci i mladima.