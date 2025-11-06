POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆA ŠIROM ZEMLJE ZBOG POVEĆANOG BROJA SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA

Ministarstvo unutrašnjih poslova poslednjih dana sprovodi pojačane kontrole saobraćaja širom zemlje, posebno na otvorenim putevima, gde presretači otkrivaju sve veći broj vozača koji grubo krše propise. Prema podacima saobraćajne policije, tokom prethodnog dana dogodilo se 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 30 osoba, dok je jedno lice izgubilo život.

Brzina se i dalje navodi kao najčešći uzrok nesreća – čak polovina svih saobraćajnih prekršaja nastaje zbog nepropisne ili neprilagođene vožnje. Stručnjaci upozoravaju da se vozilo koje se kreće brzinom od 50 kilometara na sat, čak i u idealnim uslovima, zaustavlja tek nakon 25 do 30 metara, dok u lošijim uslovima taj put može biti i duplo duži.

Uprkos nedavnim teškim nesrećama koje su potresle javnost, mnogi učesnici u saobraćaju i dalje ignorišu pravila i ograničenja brzine.

Samo u poslednjih nekoliko dana saobraćajna policija zabeležila je preko deset slučajeva ekstremnog prekoračenja brzine, a čak polovina njih klasifikovana je kao nasilnička vožnja, jedan od najtežih oblika saobraćajnih prekršaja. Takvo ponašanje vozača ne samo da ugrožava njih same, već i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da pokažu veću odgovornost i poštovanjem propisa doprinesu smanjenju broja nesreća. Kako navode, poštovanje brzinskih ograničenja i pravila nije samo zakonska obaveza, već i način da se sačuva svaki život na putu.

“Apelujemo na vozače da smanje brzinu, poštuju ograničenja i prilagode vožnju uslovima na putu. Posebnu pažnju treba obratiti na decu i pešake, kao najugroženije učesnike u saobraćaju. Vozite pažljivo – jer brzina ne prašta”, poručuju iz Uprave saobraćajne policije.

Pojačane kontrole širom srbije sprovode se kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda i povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Policija najavljuje da će kontrole biti nastavljene i u narednim danima. U akciji će, pored svih raspoloživih uređaja za merenje brzine, biti angažovani i policijski službenici sa presretačima.