ODRŽANA 9. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „TRENDOVI U POSLOVANJU 2025”

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković”, pod pokroviteljstvom grada Kruševca, organizovala je devetu naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2025”. Konferencija je realizovana u saradnji sa Biznis inkubator centrum iz Kruševca, Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd i Asocijacijom za kvalitet i standardizaciju Srbije.

Naučno stručna konferencija koja je održana po deveti put, iz godine u godinu potvrdjuje svoj značaj kao mesto susreta, nauke, struke I prakse. Njena osnovna misija jeste da poveže akademsku zajednicu, istraživače, stručnjake I privredne subjekte kako bi kroz razmenu znanja, iskustava i rezultata istraživanja doprineli razumevanju i predviđanju savremenih trendova poslovanja. Poseban focus stavljen je na inovacije, digitalnu transformaciju, održivi razvoj i nove modele upravljanja koji oblikuju globalno poslovno okruženje i otvaraju mogućnosti za konkurentniji i efikasniji razvoj organizacija.

Na konferenciji su sagledani, analizirani i predviđeni budući trendovi poslovanja u oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma i ugostiteljstva, poslovne informatike, prava, ekologije, poljoprivrede kao i obrazovanja. Takođe, data je mogućnost za publikovanje rezultata naučno-stručnog rada i razmenu iskustava i znanja naučnih radnika, stručnjaka, studenata i ostalih zaintresovanih lica koja se pomenutim oblastima bave na teorijski ili praktičan način. U radu ovogodišnje naučno stručne konferencije učešće je uzelo 75 autora iz preko 30 visokoškolskih ustanova i drugih institucija iz zemlje i inostranstva, a objavljeno je ukupno 40 radova.