RAZGOVORI RUKOVODSTVA KRUŠEVCA SA MEŠTANIMA MAČKOVCA I GLOBODERA

Kako su i najavili, predstavnici vlasti obići će sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca kako bi u razgovoru sa građanima odredili prioritete i realne potrebe koji bi se realizovali u 2026. godini.

Predstavnici mesnih zajednica Mačkovac i Globoder na sastanku sa rukovodstvom grada izneli su planove i prioritete rada u njihovim sredinama za ovu godinu.

Na uređenju infrastukture radilo se u potekloj godini, a za ovu priorit će biti putna infrastruktura, odnosno asfaltiranje pojedinih ulica značajnih za meštane Mačkovca.

Mesna zajednica Globoder, sa oko 2000 stanovnika, jedna je od najvećih na teritoriji grada. U prethodnom periodu i u ovom mestu investiralo se u putnu infrastrukturu. Asfaltirane su ulice i nasuto je nekoliko putnih pravaca, radilo se na pročišćavanju i uređenju kanala. Takođe, uređen je plato ispred Doma kulture i postavljen nov mobilijar za decu.

Gradsko rukovodstvo proteklih mesec dana intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme, prioritete i zahteve, shodno svojim mogućnostima. U dosadašnjim razgovorima meštani su uglavnom isticali putnu infrastrukturu kao prioritet. Prethodnih godina Grad Kruševac ravnomerno je ulagao u sva naseljena mesta, odnosno realizovani su projekti od vitalnog značaja za građane. Sa ovom praksom nastavilo se do danas. Grad Kruševac ima 101 naseljeno mesto, odnosno 54 mesne zajednice.