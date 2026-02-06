RAZGOVORI RUKOVODSTVA KRUŠEVCA SA MEŠTANIMA GORNJEG STEPOŠA, ŠAVRANA I NAUPARA

U nastavku obilaska mesnih zajednica na teritoriji Grada Kruševca, predstavnici lokalne samouprave posetili su danas mesnu zajednicu Gornji Stepoš. Ova mesna zajednica obuhvata tri naseljena mesta: Gornji Stepoš, Šavrane i Naupare. Zahvaljujući dobroj saranji sa lokalnom samoupravom, u prethodom periodu su realizovani značajni projekti u cilju poboljšanja uslova i kvaliteta života svih meštana ove mesne zajednice.

Gradsko rukovodstvo od decembra prošle godine intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme i zahteve, a shodno prioritetima i mogućnostima.

Prethodnih godina Grad Kruševac ravnomerno je ulagao u sva naseljena mesta, odnosno realizovani su projekti od vitalnog značaja za građane. Sa ovom praksom nastavilo se do danas. Grad Kruševac ima 101 naseljeno mesto, odnosno 54 mesne zajednice.