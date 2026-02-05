PROMENLJIVO OBLAČNO SA KIŠOM NAREDNIH DANA, TEMPERATURE OKO 10 STEPENI

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. februara, u petak će u većem delu zemlje biti toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sledi prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti mestimično kišu, na visokim planinama i sneg. U Timočkoj Krajini zadržaće se tokom celog dana oblačno, tmurno i hladnije vreme.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa velikom šansom za kišu tokom dana. Najniža temperatura 3, najviša dnevna do 12°C.

U subotu će u celoj Srbiji biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom.

U subotu u Kruševcu oblačno sa kišom. Najniža temperatura 6, najviša dnevna do 10°C.

U nedelju se ujutru u Srbiji očekuje kiša, a na visokim planinama sneg se očekuje samo na jugu Srbije, dok će tokom dana padavine postati retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

U nedelju u Kruševcu pretežno oblačno, bez najavljenih padavina. Najniža temperatura 5, najviša dnevna do 10°C.

Od ponedeljka se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se sneg očekuje na planinama i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača početkom sledeće sedmice. U košavskom području se očekuje ponovno uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno, sa mogućom slabom kišom tokom dana. Najniža temperatura 1, najviša dnevna do 8°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.