Hronika Vesti

RASVETLJENE DVE TEŠKE KRAĐE I KRAĐA, PRONAĐENO 40 SLIKA I 29 IKONA

ByGoran Nikolić

jan 15, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, rasvetlili su dve teške krađe i krađu i podneće krivičnu prijavu protiv S. R. (2006) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je provalio u kuću poznatog kruševačkog književnika i likovnog kritičara Ljubiše Bate Đidića iz koje je ukrao 40 umetničkih slika koje su pripadale oštećenom i njegovoj sestri.

Ovaj slučaj prijavljen je policiji 28.decembra od kada počinje rad na rasvetljavanju ovog krivičnog dela.

Kako su oštećeni ispričali, krajem novembra su bili u Beogradu nekoliko dana, umetnički atelje je bio zaključan, a ni po povratku iz Beograda nisu odlazili u atelje zbog hladnog vremena tek 28. decembra kada su želeli da se pripreme za Svetosavsku izložbu. Tog dana su zatekli potpuno prazan atelje i shvatili da su opljačkani, a slučaj prijavili policiji.

Takođe, S. R. je, kako se sumnja, krajem decembra, provalio u još jednu kuću iz koje je ukrao razne električne aparate i druge predmete, dok je iz treće kuće ukrao nekoliko tepiha.

Policija je intenzivnim operativnim radom identifikovala osumnjičenog, a pronađeno je 40 slika i 29 ikona koje će biti vraćene vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, protiv osumnjičenog će biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.

