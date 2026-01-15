U ČETVRTAK I DO +9°C U KRUŠEVCU, U NEDELJU PONOVO MINUS TOKOM CELOG DANA

U Srbiji u četvrtak ujutro slab mraz, ponegde i magla. Na severu pretežno oblačno i suvo, u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar slab južnih pravaca. Najniža temperatura od -3 do 5°C, a najviša od 6 do 12°C. U toku noći ka petku u Vojvodini mestimično slaba kiša. Upozorenje: Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 95%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Temperatura u intervalu od 0 ujutru do 9°C tokom dana.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 15. januar 2026. godine: Očekuje se blago pobolјšanje biometeorološke situacije, ali se svim hroničnim bolesnicima i dalјe savetuje oprez i pridržavanje propisane terapije. Meteoropatske reakcije moguće su u blagoj formi, a u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.

U Srbiji u petak na severu i istoku pretežno oblačno, u ostalim krajevima duži sunčani intervali. Na severu ujutro ponegde slaba kiša, a na istoku Srbije tokom dana slab sneg. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, uveče i u toku noći u daljem pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 5°C, a najviša od 2 do 10°C. Upozorenje: Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 95%.

U petak u Kruševcu pretežno oblačno, sa ponekim sunčanim intervalom. Jutarnja temperatura oko nule, maksimalna dnevna do 6°C.

Biometeorološka prognoza za petak, 16. januar 2026. godine: Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima, kao i osobama sa srčanim tegobama tokom celog dana. Kod meteoropata su mogući umor i neraspoloženje. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i uzimanje redovne terapije.

U Srbiji u subotu umereno do potpuno oblačno. Temperatura u padu. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 1°C, a najviša od -1 do 5°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

U subotu u Kruševcu pretežno oblačno i hladnije. Najniža temperatura -2, maksimalna dnevna do +2°C.

U Srbiji u nedelju na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, posle podne sa sunčanim intervalima. Temperatura u daljem manjem padu. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -7 do -2°C, a najviša od -2 do 4°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, sa temperaturom u minusu tokom celog dana. Najniža -5, najviša temperatura -2°C.