Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PRIJEM ZA MLADE KRUŠEVAČKE SPORTISTE, UČESNIKE FINALA PLAZMA SPORTSKIH IGARA U SPLITU

ByGoran Nikolić

avg 14, 2026

Nakon više od šest meseci sportskih takmičenja širom Srbije, pred najboljim mladim sportistima naše zemlje je završni i najvažniji deo sezone – Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, koje će od 17. do 22. avgusta biti održano u Splitu. Za predstavnike Srbije Međunarodno finale predstavlja krunu 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih u našoj zemlji. Nakon takmičenja širom Srbije i Državnih finala održanih u Boru, Beogradu, Požarevcu i Čačku, državni prvaci imaće priliku da se u Splitu bore za međunarodna odličja, ali i da se druže sa vršnjacima iz drugih zemalja, upoznaju svoje sportske idole i steknu nova prijateljstva. Kruševac je šest godina za redom uzeo učešće u sportskoj manfestaciji a ove godine u Split na međunarodno finale odlaze dve ekipe iz našeg grada, a moralnu i finansijsku podršku kao i do sada dao je Grad Kruševac.

Na državnom finalu Sportskih igara mladih, ekipe iz Kruševca, košarkaška „Male Čikitite” i fudbalska „Duel Trajal” plasirale su se na međunarodno finale u Splitu.

Međunarodno finale predstavlja završni čin još jedne sezone tokom koje su deca potpuno besplatno imala priliku da se takmiče, putuju, upoznaju vršnjake iz drugih sredina i kroz sport usvajaju vrednosti prijateljstva, tolerancije, inkluzije i fer-pleja. Za predstavnike Srbije put u Split predstavlja mnogo više od borbe za medalje – priliku da predstavljaju svoje gradove i zemlju, ali i da budu deo posebnog jubileja kojim Sportske igre mladih obeležavaju tri decenije sporta, prijateljstva i uspomena koje ostaju za ceo život.

By Goran Nikolić

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