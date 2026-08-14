ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE KOJI NISU POLAGALI U JUNU OD 17. DO 19. AVGUSTA

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će učenici osmog razreda, koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći da polažu testove od 17. do 19. avgusta.

Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2025/2026. godinu predviđeno je da se završni ispit u avgustu realizuje 17, 18. i 19. avgusta.

Učenici će u ponedeljak, 17. avgusta, polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, od 9 do 11 časova, u utorak, 18. avgusta, u istom terminu, predviđeno je polaganje testa iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta, do 8 časova. Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature, dok će konačni rezultati biti objavljeni takođe u četvrtak, 20. avgusta, do 20 časova.

Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.

Takođe, krajem avgusta obaviće se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina.

Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih.

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.