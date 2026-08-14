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Društvo Vesti

ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE KOJI NISU POLAGALI U JUNU OD 17. DO 19. AVGUSTA

ByGoran Nikolić

avg 13, 2026

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će učenici osmog razreda, koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći da polažu testove od 17. do 19. avgusta.

Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2025/2026. godinu predviđeno je da se završni ispit u avgustu realizuje 17, 18. i 19. avgusta.

Učenici će u ponedeljak, 17. avgusta, polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, od 9 do 11 časova, u utorak, 18. avgusta, u istom terminu, predviđeno je polaganje testa iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta, do 8 časova. Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature, dok će konačni rezultati biti objavljeni takođe u četvrtak, 20. avgusta, do 20 časova.

Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.

Takođe, krajem avgusta obaviće se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina.

Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih.

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.

By Goran Nikolić

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