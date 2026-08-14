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Društvo Vesti

ASTRONOMSKO UDRUŽENJE „EUREKA“: U PETAK NA JASTREPCU POČINJE OVOGODIŠNJI KAMP

ByGoran Nikolić

avg 13, 2026

Tradicionalni astronomski kamp „Jastrebac 2026“ počinje u petak, 14. avgusta, i trajaće do nedelje, 16. avgusta. Za učešće na ovogodišnjem kampu prijavljeno je 30 učesnika, koje očekuje bogat edukativni i rekreativni program posvećen istraživanju svemira i astronomiji.

Kao i prethodnih godina, projekat je podržan od strane Grada Kruševca kroz Lokalni akcioni plan za mlade (LAP za mlade). Realizuje se u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Kruševca, Centrom za stručno usavršavanje (CSU) Kruševac i Kancelarijom za mlade (KZM) Kruševac.

Smeštaj i zvanično otvaranje kampa predviđeni su za petak popodne u hotelu „Idila“.

Tokom tri dana trajanja, učesnici će imati priliku da prisustvuju seriji predavanja o Sunčevom sistemu, vanzemaljskom životu i kosmičkoj perspektivi, koje će voditi stručnjaci sa Astronomske opservatorije u Beogradu, kao i članovi AU „Eureka“ i AD „Ruđer Bošković“.

Pored predavanja, u programu su i:

  • Noćna posmatranja: Radionica i posmatranje meteorskog roja Perseida i noćnog neba.
  • Poseta opservatoriji: Organizovana poseta Astronomskoj opservatoriji „Šarengrad“ i posmatranje Sunca kroz solarni teleskop.
  • Dodatni sadržaji: Planinarska šetnja sa vodičem, astro-kviz, kao i zabavni program unutar objekta.

Organizatori napominju da, u slučaju loših vremenskih prilika ili oblačnosti, spoljne astronomske aktivnosti biće zamenjene projekcijama filmova, društvenim igrama i razgovorima sa astronomima unutar objekta.

Fotografija: AU „Eureka“

By Goran Nikolić

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