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Fudbal Sport

POTPISANI UGOVORI O DODELI SREDSTAVA FUDBALSKIM KLUBOVIMA GRADA NIŠA

ByGoran Nikolić

avg 14, 2026

U prostorijama Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije u Nišu potpisani su ugovori o dodeli sredstava fudbalskim klubovima sa teritorije Grada Niša.

Ugovore je sa predstavnicima klubova potpisao predsednik Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije (FSRIS) Vladan Gašić.

Sredstva su dodeljena klubovima: OFK Brzi Brod, OFK Sinđelić, OFK Niš, FK Proleter iz Donje Vrežine, FK Jedinstvo iz Gornjeg Matejevca, FK Car Konstantin i SU Novoselac iz Novog Sela.

Ova dodela predstavlja još jedan vid podrške fudbalskim klubovima sa teritorije Grada Niša i njihovom radu, a proces potpisivanja ugovora biće nastavljen i naredne nedelje. Tada će ugovore o dodeli sredstava potpisati i klubovi koji se takmiče u Prvoj i Drugoj gradskoj ligi Grada Niša.

Tekst i fotografije: FS RIS

By Goran Nikolić

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