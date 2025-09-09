PREZENTACIJA PROGRAMA UDRUŽENJA ENEKA IZ NIŠA SA CILJEM PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

U RPK Kruševac danas je održana prezentacija programa udruženja Eneka iz Niša, koji se realizuje na teritoriji više upravnih okruga, sa ciljem podrške ženskom preduzetništvu.

Udruženje ENECA, u okviru projekta Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana, poziva zainteresovane žene da se prijave za učešće u programu podrške ženskom preduzetništvu. Program koji pruža sveobuhvatnu podršku ženama koje žele da pokrenu sopstveni biznis ili unaprede već postojeći, kroz obuke, mentorstvo i finansijsku podršku predstavljen je u RPK Kruševac.

Poziv je otvoren do 30. septembra za žene starije od 18 godina sa poslovnom idejom ili registrovanim biznisom. Posebna pažnja posvećena je ženama iz ranjivih i marginalizovanih grupa, uključujući žene sa invaliditetom, nezaposlene duže od godinu dana, pripadnice nacionalnih manjina, samohrane majke, mlade žene do 30 godina, starije od 50 i žene iz ruralnih područja.